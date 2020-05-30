Список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes возглавил теннисист Роджер Федерер.

Его заработок составил 106,3 миллиона долларов, из которых только 6,3 млн швейцарец получил в качестве гонорара на корте, остальные 100 – доходы от рекламных контрактов.

Роналду опередил в рейтинге Forbes Лионеля Месси. Капитан "Барселоны" занял третью строчку чарта с зарплатой на 1 миллион долларов меньше, чем Криштиану – $104 млн. В топ-5 также вошли футболист ПСЖ Неймар и баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс. Их доход равен 95,5 и 88,2 миллиона долларов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аналогичном рейтинге среди спортсменок самой высокооплачиваемой девушкой в истории стала теннисистка Наоми Осака. Ее доход Forbes оценил в 37,4 миллиона долларов.