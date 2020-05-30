Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes возглавил теннисист Роджер Федерер.
Его заработок составил 106,3 миллиона долларов, из которых только 6,3 млн швейцарец получил в качестве гонорара на корте, остальные 100 – доходы от рекламных контрактов.
Роналду опередил в рейтинге Forbes Лионеля Месси. Капитан "Барселоны" занял третью строчку чарта с зарплатой на 1 миллион долларов меньше, чем Криштиану – $104 млн. В топ-5 также вошли футболист ПСЖ Неймар и баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс. Их доход равен 95,5 и 88,2 миллиона долларов соответственно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аналогичном рейтинге среди спортсменок самой высокооплачиваемой девушкой в истории стала теннисистка Наоми Осака. Ее доход Forbes оценил в 37,4 миллиона долларов.