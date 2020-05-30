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30 мая • обновлено в 16:34
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Роднина назвала просьбы россиян о помощи в кризис "ненормальными стенаниями"

1.8т
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина считает, что россияне в период кризиса излишне многого требуют от государства.

Роднина и Путин

Роднина и Путин

СЭ

"Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают. Некоторые люди были недовольны и требовали прямых денежных выплат. 20 тысяч рублей на человека, например. Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Руководство страны шаг за шагом принимало решительные меры. Сразу это сделать невозможно. У нас все хотят моментально. Вот эти стенания "я устал" — это ненормально", – цитирует Роднину "СЭ".

Депутат резко отреагировала на реплику журналиста, что на Западе людям помогали лучше.

"На Западе помогали тоже очень по-разному, и там лучше соблюдают правила. А у нас 40 процентов населения по последним опросам считают, что налоги не обязательно платить. Но лечите меня и школу хорошую ребенку найдите. Откуда деньги на все это? У нас что, плохо в школе с математикой? Задачу с наполнением бассейна же все в состоянии решить!" – рассказала Роднина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала трехкратную олимпийскую чемпионку и члена Генерального совета партии "Единая Россия" Ирину Роднину дурой.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Роднина
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