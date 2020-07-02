Родившегося в России призера Европейских игр подозревают в убийстве

Уроженец России борец вольного стиля Нурмагомед Гаджиев подозревается в убийстве 27-летнего Абдулбасира Омарова в Дагестане.

Как сообщает издание kavkaz-uzel.eu, потерпевший был ранен у ворот "Махачкалаводоканала" во время драки со стрельбой и позже умер в больнице. Кроме Гаджиева в розыск были объявлены братья Суракат и Хусейн Асиятиловы.

По данным следствия, драке со стрельбой предшествовал конфликт, в ходе которого Омаров ударил Сураката по лицу в одном из городских парков. Между ними состоялась драка на территории "Махачкалаводоканала", после которой на месте инцидента появились 20 вооруженных пистолетами человек, в том числе и обвиняемые. Омарова повалили на землю и выстрелили в него.

Гаджиев выступает за сборную Азербайджана и является серебряным призером Европейских игр 2019 года в Минске и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы в 2018 и 2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер молодежной сборной России по MMA Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства. В его владении также нашли почти два килограмма кокаина.