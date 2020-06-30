Ризатдинова рассказала про просьбу Онищенко

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что баллотироваться в Верховную раду ее попросил Александр Онищенко.

По словам бронзовой олимпийской призерки она хотела идти в политику не по своей инициативе

"Это была больше просьба Саши, пойти по его округу. Но, однозначно, тогда я была еще не готова, я это понимаю. Я хотела пойти не просто, чтобы получить мандат. Я считаю, что мое предназначение – это развивать спорт в нашей стране. Особенно в тот момент, когда он абсолютно вообще никому не нужен", – сказала Ризатдинова.в эфире Youtube-канала 36i6 TV.

Согласно данным сайте ЦИК, на 93-м одномандатном избирательном округе в Киевской области победу одержала Анна Скороход от партии "Слуга народа", а Анна Ризатдинова набрала 0,65% (445 голосов).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ризатдинова начала встречаться с Онищенко в 2017 году.

В августе 2019-го спортсмена и экс-нардеп развелась. У пары остался общий сын.