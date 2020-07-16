Ризатдинова рассказала о "жутких вещах" в личном дневнике

Бронзовая призерка Олимпиады 2016 года Анна Ризатдинова призналась, что у нее были проблемы во время спортивной карьеры.

Прославленная гимнастка рассказала, что ее постоянно прессинговали по поводу внешних данных.

"Постоянно шел прессинг: "Вы все делаете плохо, вы толстые, у вас не та фигура, не тот характер, ты слабая, ты не трудолюбивая". Даже в личном дневнике, который я пересматриваю, я читала такие жуткие вещи, например: "Господи, пожалуйста, удлини мне ноги, чтобы меня взяли в сборную команду Украины", – сказала Ризатдинова в эфире "Сниданку з "1+1".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ризатдинова рассказала, что баллотироваться в Верховную раду ее попросил Александр Онищенко.

По словам бронзовой олимпийской призерки она хотела идти в политику не по своей инициативе.

Ранее Анна приняла участие в модной фотосессии, связанной с ослаблением карантина из-за пандемии коронавируса.