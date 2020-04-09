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9 апреля • обновлено в 19:51
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Риск наибольший: ученые объяснили, как не заразится коронавирусом во время спорта на улице

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Чтобы не заразится коронавирусом при занятии бегом, езде на велосипеде или ходьбе, необходимо дистанцироваться на расстояние от 4 до 20 метров.

Ученые университета Бельгии (KU Leuven) и Нидерландов (TU Eindhoven) смоделировали появление частиц слюны у людей во время движения (ходьба и бег) и из разных положений (рядом друг с другом, по диагонали позади и непосредственно друг за другом).

Обычно этот тип моделирования используется для повышения уровня работоспособности спортсменов, поскольку пребывание в воздушном потоке очень эффективно. Но в ситуации с COVID-19 рекомендуется держаться друг от друга подальше. Результаты теста, проведенных для исследования, показаны наглядно, сообщает Делфи.

Ученые объяснили, как не заразится коронавирусом во время спорта на улице

medium.com

"Люди, которые чихают или кашляют, распространяют капли с большей силой, но и люди, которые просто дышат, оставляют частицы после себя. Красные точки на картинке представляют самые большие частицы. Они создают наибольшую вероятность заражения, но также они падают быстрее. Но, если вы пробежали сквозь это облако, частицы все равно могут остаться на вашей одежде", - считает профессор Берт Блокен.

Ученые объяснили, как не заразится коронавирусом во время спорта на улице

medium.com

Риск заражения является наибольшим, когда люди двигаются друг за другом, в воздушном потоке друг друга. На основании этих результатов ученый советует, чтобы расстояние между людьми, которые движутся в одном направлении друг за другом, составляло не менее 4–5 метров, при беге или езде на велосипеде оно должно составлять от 10 до 20 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистка сборной Украины Юлия Джима во время карантина старается держать себя в форме.

Киевлянка устроила импровизированную тренировку прямо в подъезде, используя ступени лестницы как тренажер для ног.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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