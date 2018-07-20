Резонансное убийство призера ОИ-2014: преступников нашли и посадили

Алмаатинский районный суд Казахстана арестовал двоих подозреваемых в убийстве известного фигуриста, бронзового призера ОИ-2014 в Сочи Дениса Тена.

Так, уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов, которого полиция задержала первым, арестован на два месяца. Во время заседания 24-летний подозреваемый расплакался, передает Tengrinews.kz.

"Я вообще не бил, не ударял ножом. Я только стоял и смотрел", - сказал Киясов на заседании.

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Его адвокаты утверждали, что подозреваемый никому не нанес увечий и просили отпустить его под подписку.

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Позднее был задержан второй подозреваемый - 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов, который также был арестован судом.

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По версии следствия, именно он нанес ножевые ранения спортсмену.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Тен, который на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал бронзовую медаль, днем, 19 июля, застиг двух преступников при краже зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки фигуристу было нанесено глубокое ножевое ранение в ногу, что вызвало потерю 3-х литров крови.

Денис Тен был в состоянии клинической смерти доставлен в больницу, где и скончался спустя два часа. Позже был задержан первый подозреваемый.