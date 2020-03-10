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10 марта • обновлено в 18:20
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Реванш Конор - Хабиб: россиянин заявил о своем интересе к бою

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Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о следующем сопернике после его вероятной победы над американцем Тони Фергюсоном в поединке 18 апреля.

По словам Хабиба, реванш против Конора МакГрегора ему интересен лишь с точки зрения шоу, а не спорта.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

forbes.ru

"Конор МакГрегор – это драма и деньги. Но, если говорить о настоящей драке... Не знаю. У нас есть много других хороших бойцов, но если я буду сражаться с ними, я буду выглядеть больше фаворитом, чем обычно. Это не будет похоже на бой против Тони Фергюсона или кого-то другого из моих последних соперников. Есть ли смысл в таких боях? Не знаю", – заявил Хабиб Нурмагомедов, чьи слова цитирует Essentially Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор МакГрегор жестко высмеял Хабиба, вспомнив об уличных боях.

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Автор
Денис Карпов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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