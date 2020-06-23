Рестлер захотел изнасиловать коллегу и поплатился

Рестлера Сэмми Гевару отстранили от выступлений на неопределенный срок за комментарии в адрес представительницы рестлинг-промоушена WWE Саши Бэнкс.

4 года назад Гевара участвовал в записи подкаста, в одном из эпизодов которого сказал: "Бро, Саша Бэнкс... Боже мой. Когда я был на WWE на прошлой неделе, я хотел просто изнасиловать эту женщину".

Сэмми Гевара / Instagram Сэмми Гевары

Как сообщает Daily Mail, история разошлась только сейчас, и теперь у одного из ведущих бойцов All Elite Wrestling большие неприятности.

Сэмми в Twitter извинился за некорректные высказывания и даже созвонился с самой Бэнкс, но это не уберегло его от последствий – промоушн сообщил, что на время разбирательств отстраняет Гевару от работы без сохранения заработной платы.

"На время отстранения его зарплата будет отправляться Женскому центру Джексонвилля", – говорится в релизе организации.

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