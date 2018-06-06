Рестлер-неудачник убил жену и себя

Профессиональный рестлер Чарльз Уильямс застрелил жену, после чего покончил жизнь самоубийством.

Тела супругов обнаружила полиция. Никаких других повреждений, кроме огнестрельных ранений, обнаружено не было, сообщает Sky.com. По мнению правоохранительных органов, рестлер сперва убил жену (на фото ниже), после чего совершил суицид.

52-летний атлет выступал в основном в независимых промоушенах. Он также принимал участие в "темных матчах" под эгидой Всемирной федерации рестлинга (WWF) — выступлениях, не транслируемых по телевидению. Однако Уильямсу так и не удалось стать полноценной частью компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая рестлерша снялась в обнаженной лесбийской фотосессии.