Решение WADA ударило по России

Из-за лишения Московской антидопинговой лаборатории лицензии Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) понесет дополнительные финансовые расходы.

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Как сообщила в интервью ТАСС заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, на РУСАДА ложится "дополнительное финансовое бремя", так как придется "отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории", что "сопряжено с серьезными расходами". Кроме того, "срок хранения такой пробы куда короче, чем допинг-пробы мочи".

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства не стало "большой неожиданностью", но есть "проблема в стоимости".

"С какими лабораториями будем сотрудничать? Это круг лабораторий, с которым мы уже работали. Это Кельн (Германия), Гент (Бельгия), кроме всего прочего возможен Стокгольм (Швеция), смотрим Польшу, а также возможен Рим (Италия)", — сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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