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23 января • обновлено в 19:53
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Решение WADA ударило по России

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Из-за лишения Московской антидопинговой лаборатории лицензии Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) понесет дополнительные финансовые расходы.

Российские болельщики

Российские болельщики

Vesti.ru

Как сообщила в интервью ТАСС заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, на РУСАДА ложится "дополнительное финансовое бремя", так как придется "отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории", что "сопряжено с серьезными расходами". Кроме того, "срок хранения такой пробы куда короче, чем допинг-пробы мочи".

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства не стало "большой неожиданностью", но есть "проблема в стоимости".

"С какими лабораториями будем сотрудничать? Это круг лабораторий, с которым мы уже работали. Это Кельн (Германия), Гент (Бельгия), кроме всего прочего возможен Стокгольм (Швеция), смотрим Польшу, а также возможен Рим (Италия)", — сообщил он.

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"Политическая дубина": Валуев наехал на WADA

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
При ка-ца-пс-ких царях всегда была должность скорохода. Теперь опять эту должность восстановят - этот борзоходец будет быстро бежать с баночками в Кельн и назад. Или специальный рейс самолетный создадут РУСАДА - Кельн. Позже , его (этот рейс) нарекут "Уринолетом" или "Сцаколетом".
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