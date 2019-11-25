"Решение царя": в России признали вину Путина в создании системы допинга

В создании системы допинга в России есть непосредственная вина президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил в интервью BBC руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Несет ли ответственность Владимир Путин? У нас сложная страна, с очень сложной вертикалью, когда все делегируется вниз. Могу сказать одно – мне кажется, внимания президента недостаточно уделяется этой проблеме", – отметил глава РУСАДА.

Владимир Путин причастен к системе допинга – глава РУСАДА

Ганус также считает, что в России существует государственная система допинга, в которую входят спортивные чиновники высшего уровня. По их вине России грозит отстранение от Олимпиады-2020 и от зимних Игр-2022, утверждает чиновник.

"Это сделали люди, наделенные серьезными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства", – заявил Ганус.

По его словам, сейчас наступил "момент истины".

"Нужны изменения именно с точки зрения политики. У нас традиционно все ждут решения царя. Кстати говоря, во всех странах поддержка первых лиц определяет политику в отношении той или иной проблемы. Я недавно был на конференции WADA в Китае, там на сцену вышел председатель Верховного суда КНР. Первые его слова: "У нас в Китае сейчас борьба с допингом приравнена к борьбе с терроризмом". Я не представляю, как в России, например, председатель Верховного суда Лебедев бы так вышел", – заявил Ганус.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РУСАДА также рассказал о том, что многие ведущие российские атлеты имеют планы сменить гражданство и выступать за другие сборные.

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