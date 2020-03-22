Рекордсмен Украины попал в тяжелое ДТП под Киевом

Двукратный призер Универсиады-2013, обладатель Кубка мира-2014 по спортивной ходьбе и рекордсмен Украины на дистанции 20 км Руслан Дмитренко попал в аварию под Киевом.

ДТП, в котором столкнулись Lanos и Renault, произошло вечером 21 марта вблизи села Артемовка (Бориспольский район). 33-летний уроженец Кучакова, находясь за рулем своего авто, получил многочисленные переломы рук и ног. Госпитализирован также и второй водитель.

Близкие и знакомые легкоатлета в интернете начали собирать средства на реабилитацию.

"Просим всех неравнодушных помочь финансово. Впереди много сложных операций и длительная реабилитация", – написала в Facebook одноклассница пострадавшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта в страшной автокатастрофе на Новообуховской трассе в районе села Ходосовка, на Киевщине, погиб известный украинский боксер.

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