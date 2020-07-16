Рекордсмен мира отказался выступать за Россию: спортивные итоги 15 июля

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:11, 16.07.2020 Обновлено: 09:55, 16.07.2020

Российский рекордсмен мира в прыжках с шестом Матвей Волков отказался выступать за РФ, а украинец Руслан Малиновский стал лучшим в матче Серии А.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 июля.

Кроме того, в Англии футбольная команда первого дивизиона забил сопернику семь голов за один тайм. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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