Рекордсмен мира отказался выступать за Россию: спортивные итоги 15 июля

Российский рекордсмен мира в прыжках с шестом Матвей Волков отказался выступать за РФ, а украинец Руслан Малиновский стал лучшим в матче Серии А.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 июля.

Кроме того, в Англии футбольная команда первого дивизиона забил сопернику семь голов за один тайм. Наши читатели считают наиболее интересными следюущие материалы:

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