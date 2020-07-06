Рекордсмен мира из России решил сменить гражданство из-за "дурацких действий чиновников"

Один из самых перспективных легкоатлетов мира россиянин Матвей Волков готовится сменить спортивное гражданство.

Обладатель рекорда в прыжках с шестом в возрастной категории 16 лет пошел на такой шаг из-за бессрочного запрета российским атлетам выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом после неоплаты РФ штрафа World Athletics (WA).

"Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные, процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена. Есть заинтересованное государство, но пока нет ответа от WA, я бы не хотел называть", – рассказал Чемпионат.com отец спортсмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила о готовности сменить гражданство.