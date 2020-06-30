Рекордсмен Беларуси, поднимавший 252-килограммовую штангу, умер от коронавируса

В Бресте от коронавирусной инфекции скончался многократный чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу, рекордсмен Беларуси в жиме лежа и судья по спорту I категории Сергей Кузнецов.

Сергея госпитализировали 7 июня с воспалением легких. В больнице у него взяли тест на COVID-19, который дал положительный результат. 15 июня состояние Сергея ухудшилось, и его подключили к ИВЛ. С 19 июня белорус находился в тяжелом состоянии, спустя восемь дней его не стало.

"У него около трех лет назад была очень сильная пневмония. Переболел. А тут… Врачи сделали все возможное и невозможное", — цитирует TUT.BY жену спортсмена Ольгу Кузнецову.

Причиной смерти Сергея стала острая легочно-сердечная недостаточность.

Друзья спортсмена выложили видео, как он без экипировки поднял штангу весом 252,5 килограмма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни. О смерти легендарного рекордсмена и чемпиона в социальных сетях сообщили друзья спортсмена.