Рекорд: стало известно, сколько заработал Хабиб за победу над Порье

UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире в Абу-Даби. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал наибольшую сумму в истории промоушена.

Хабиб получил 6,09 миллиона долларов: 6 млн за бой, 40 тысяч за медиа-активность и бонус 50 тысяч за лучшее выступление вечера. Доход Порье составил 290 тысяч (250+40).

Кертис Блэйдс победил Шамиля Абдурахимова, заработав за это 165 тысяч (80 тысяч за бой, 80 за победу и 5 тысяч за активность).

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. После встречи дагестанец вновь выпрыгнул из клетки.

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