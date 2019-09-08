Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Рекорд: стало известно, сколько заработал Хабиб за победу над Порье

7.9т Читать материал на украинском

UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире в Абу-Даби. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал наибольшую сумму в истории промоушена.

Хабиб получил 6,09 миллиона долларов: 6 млн за бой, 40 тысяч за медиа-активность и бонус 50 тысяч за лучшее выступление вечера. Доход Порье составил 290 тысяч (250+40).

Кертис Блэйдс победил Шамиля Абдурахимова, заработав за это 165 тысяч (80 тысяч за бой, 80 за победу и 5 тысяч за активность).

Новости
"Это не трешток": Хабиб прокомментировал победу над Порье

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. После встречи дагестанец вновь выпрыгнул из клетки.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Хабиб – Порье" на OBOZREVATEL.

Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ferat Bey
Ferat Bey
Построит очередную мечеть, назовёт её именем Путина, украсит золотом, оденет самую большую папаху, станцует лезгинку на Красной Площади. Великое достижение дагестанского мордобойчика.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
2 из 3 ответов | показать все
Ferat Bey
Ferat Bey
филипп филипыч, Вот скажи не спрашивая у Google, ты знаешь, кто такой А. Н. Крылов и какое отношение он имеет к С. П. Капице? Вот я убеждён в том, что ты не знаешь. А я знаю, хотя, А. Н. Крылов меня не знал и не мог знать. Ты дагестанского мордобойчик Хабиба хорошо знаешь и уважаешь. А я знаю кто такой А. Н. Крылов и его уважаю. Каждому своё.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ferat Bey
Ferat Bey
филипп филипыч, Ты написал комментарий совершенно не соответствующий твоей аватарке. Неправильный ты выбрал себе ник. Тебе хорошо бы подошёл ник "пацан пацаныч", морду наподобие Шойгу тебе на аватарку и папаху как у Хабиба. Профессор Преображенский презирал таких людей как Хабиб и Булгаков презирал, Евстегнеев, скорее всего, отнёсся бы к нему равнодушно. А ты уважаешь Хабиба. Кого ты из себя здесь, на украинском "Обозе", корчишь? Русскую интеллигенцию дореволюционного времени? Так вероятность того, что ты кровно имеешь отношение к ней равна 0,001%. Ты с вероятностью 99,9% потомок рабочих и крестьян, которые эту самую интеллигенцию уничтожали и выгнали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel