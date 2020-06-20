Рефери пытался остановить бой после нокаута, но улетел на канвас

Максим Богданов Другие виды спорта 15:12, 20.06.2020

Курьезный эпизод с участием рефери произошел на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Serbian Battle Championship 28, который прошел в сербском городе Оджаци.

После того, как Славолюб Митич отправил Адриана Радовановича в тяжелый нокаут ударом в голову, арбитр хотел быстро остановить бой, однако из-за спешки подскользнулся, улетев на канвас октагона.

Рефери не пострадал – с невозмутимым видом он быстро поднялся и проверил состояние проигравшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель тайского бокса Неймар Паеминбури из Таиланда оказался в глубоком нокауте во время поединка против Со Соваратхана из Камбоджи. Рефери по неизвестным причинам упал вместе со спортсменом и сразу же остановил поединок.

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