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Рефери пытался остановить бой после нокаута, но улетел на канвас

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
1,2 т.
Рефери пытался остановить бой после нокаута, но улетел на канвас

Курьезный эпизод с участием рефери произошел на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Serbian Battle Championship 28, который прошел в сербском городе Оджаци.

После того, как Славолюб Митич отправил Адриана Радовановича в тяжелый нокаут ударом в голову, арбитр хотел быстро остановить бой, однако из-за спешки подскользнулся, улетев на канвас октагона.

Рефери не пострадал – с невозмутимым видом он быстро поднялся и проверил состояние проигравшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель тайского бокса Неймар Паеминбури из Таиланда оказался в глубоком нокауте во время поединка против Со Соваратхана из Камбоджи. Рефери по неизвестным причинам упал вместе со спортсменом и сразу же остановил поединок.

СербияMMA
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