Рефери - маньяк: на турнире ММА судья позволил забить бойца до полусмерти

На одном из турниров по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Форт-Лодердейле (США) произошел инцидент, который мог трагично закончиться для одного из бойцов.

Американский боец Лэндон Куинонес сумел повалить соперника Кэлвина Гловера на канвас и принялся наносить удары по лежачему оппоненту. Гловер подал сигнал, что сдается. Но рефери поединка Хорхе Алонсо никак не отреагировал. Лишь с четвертого раза судья принял решение остановить избиение.

Hey ref... there is a fight going on. #TitanFC56



Props to @jimmysmithmma & @TitanFighting COO @lexmcmahonMMA for being on top of it. pic.twitter.com/pexdnqLl7S