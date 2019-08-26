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Рефери - маньяк: на турнире ММА судья позволил забить бойца до полусмерти

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На одном из турниров по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Форт-Лодердейле (США) произошел инцидент, который мог трагично закончиться для одного из бойцов.

Лэндон Куинонес

Лэндон Куинонес

"Чемпионат"

Американский боец Лэндон Куинонес сумел повалить соперника Кэлвина Гловера на канвас и принялся наносить удары по лежачему оппоненту. Гловер подал сигнал, что сдается. Но рефери поединка Хорхе Алонсо никак не отреагировал. Лишь с четвертого раза судья принял решение остановить избиение.

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По информации "Чемпионат", с начала видеозаписи Гловер пропустил 14 ударов в голову, 10 из которых прилетело уже после того, как он сдался.

Лэндон Куинонес, как показалось, был не рад победе из-за смазанной концовки. Оно и понятно, он - спортсмен, а не маньяк, обожающий причинять людям боль. А вот по поводу рефери Алонсо есть вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из хоккейных матчей в Китае произошел дикий случай - хоккеисты жестоко избили соперника во время игры.

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Место
США
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