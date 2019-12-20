Пять спортивных федераций Украины выступили с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Причиной обращения стало решение Кабмина остановить в декабре финансирование работы федераций пол олимпийским видам спорта. Ассоциации регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики обратили внимание руководства страны на то, что подготовка к старту в Токио-2020 находится под угрозой срыва.

"Уже сейчас у федераций возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 року. По этой причине спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течении предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушена моментально в то время, когда к достижению поставленных целей остается сделать последние шаги", – говорится в обращении.

"Мы не просим у государства милостыни, не требуем дополнительных благ для наших видов спорта. Мы обращаемся к вам с единственной целью – выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством, которое олицетворяет собой государство", – добавили федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение о так называемом внутреннем дефолте. Кабмин заморозил выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей, а госбюджет по итогам года недополучил 105 млрд грн.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука подать в отставку.

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