Главная Новости
20 декабря • обновлено в 19:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Разрушает все усилия": спортивные федерации обратились к Зеленскому из-за решения Кабмина Гончарука

1.4т
Читать материал на украинском

Пять спортивных федераций Украины выступили с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Причиной обращения стало решение Кабмина остановить в декабре финансирование работы федераций пол олимпийским видам спорта. Ассоциации регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики обратили внимание руководства страны на то, что подготовка к старту в Токио-2020 находится под угрозой срыва.

"Разрушает все усилия": спортивные федерации обратились к Зеленскому

Новости
Внутренний "дефолт" от Кабмина: деньги закончились, доллар упал, а зарплаты под угрозой

"Уже сейчас у федераций возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 року. По этой причине спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течении предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушена моментально в то время, когда к достижению поставленных целей остается сделать последние шаги", – говорится в обращении.

"Разрушает все усилия": спортивные федерации обратились к Зеленскому

"Мы не просим у государства милостыни, не требуем дополнительных благ для наших видов спорта. Мы обращаемся к вам с единственной целью – выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством, которое олицетворяет собой государство", – добавили федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение о так называемом внутреннем дефолте. Кабмин заморозил выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей, а госбюджет по итогам года недополучил 105 млрд грн.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука подать в отставку.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Олимпиада-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Олимпиада-2020 легкая атлетика
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский Михаил Бродский
Тег
Федерация баскетбола Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
3
Смешно
0
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги