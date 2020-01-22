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22 января • обновлено в 18:02
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"Размахивал стволом": стало известно о дикой выходке Емельяненко перед арестом

1.8т
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Российский боец ММА Дмитрий Смоляков поведал новую информацию о поведении знаменитого тяжеловеса Александра Емельяненко, который был арестован за пьяный дебош в ночь на 21 января.

В частности, Смоляков рассказал, что за две недели до поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым Александр Емельяненко зашел в супермаркет с оружием.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

rbc.ru

"Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести", – описал произошедшее Смоляков. Его слова приводит YouTube-канал Вестник ММА.

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По его словам, он не знает, было ли оружие настоящим.

"Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы", – добавил Смоляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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