"Размахивал стволом": стало известно о дикой выходке Емельяненко перед арестом

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков поведал новую информацию о поведении знаменитого тяжеловеса Александра Емельяненко, который был арестован за пьяный дебош в ночь на 21 января.

В частности, Смоляков рассказал, что за две недели до поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым Александр Емельяненко зашел в супермаркет с оружием.

Александр Емельяненко rbc.ru

"Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести", – описал произошедшее Смоляков. Его слова приводит YouTube-канал Вестник ММА.

По его словам, он не знает, было ли оружие настоящим.

"Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы", – добавил Смоляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

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