Расстроена, что нет никакой поддержки с родины, – единственная украинка в UFC

Единственная представительница Украины в UFC Марина Мороз призналась, что ей не хватает поддержки с родины.

"Из Украины мне даже ни разу не дали никакой одежды, чтобы я смогла в костюме украинском где-то к медиа выйти, поговорить… Ничего. Я флаг с собой вожу в чемодане и все. Многие американские бойцы имеют локальных спонсоров, им очень помогают. Есть спонсоры, которые практически финансово содержат, а у меня такого нет. До сих пор расстроена, что нет никакой поддержки с родины", – цитирует слова Мороз издание Sportarena.

Наша спортсменка выступает в наилегчайшем весе. В последнем бою, который состоялся в марте, она победила бразильянку Майру Буэно Силву и установила рекорд UFC. Всего на ее счету 10 побед и 3 поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в больнице с огромной раной на голове после поединка с Силвой, Мороз развернула флаг Украины у себя в палате.