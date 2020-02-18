Расстрел семьи в Калининграде: убитый оказался чемпионом СССР по горным лыжам

Вадим Янголенко, застреленный вместе с беременной супругой Дарьей Ефимовой на глазах у 13-летнего сына в центре Калининграда, оказался бывшим чемпионом СССР по горным лыжам.

"В 1985 году Вадим Янголенко вошел в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР среди красноярцев, ему было тогда всего 18 лет. Он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака. Горнолыжным спортом занимался с 7 лет и неоднократно становился победителем и призером юношеских и Всесоюзных соревнований", – написано на официальном сайте Федерации горнолыжного спорта РФ.

Вадим Янголенко и Дарья Ефимова Новый Калининград

Убийцей оказался 63-летний Фазиль Байрамов, который попытался покончить с собой после стрельбы, но скончался уже в больнице. Причиной конфликта стала дележка места на рынке.

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