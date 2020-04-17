Знаменитая ирландская певица Шинейд О'Коннор наехала на бойца UFC Конора МакГрегора из-за его слов о том, что не нужно пускать в страну мигрантов в условиях коронавируса.

Ранее МакГрегор отреагировал на объявление в ирландской газете, в котором говорилось, что для завершения сбора урожая в стране необходимо привлечь 1500 мигрантов из-за границы. Конор заявил, что это "нарушит всю цепочку подчинения" и предложил занять эти рабочие места местным жителям.

Шинейд О'Коннор и Конор МакГрегор EssentiallySports

"Ты под чем-то? Потому что с каждым годом ты все больше похож на рабовладельца. Что за расистское д*рьмо ты читаешь? Куда делся настоящий Конор? Уверена, что мать не воспитывала тебя расистом", – цитирует слова О'Коннор издание MMA Mania.

Боец ответил, что не высказывался против иммигрантов, а имел ввиду, что в нынешних условиях приезд людей из-за границы несет большую опасность.

"Дело не в иммигрантах, а в том, что сейчас опасно ввозить в страну что-либо, кроме медикаментов первой необходимости. Все остальное нужно запретить, включая еду. Мы должны все закрыть, Шинейд", – написал Конор.

Этот ответ не устроил певицу, которая заявила, что ему "лучше самому закрыть свой рот".

Как сообщал OBOZREVATEL, египетский менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова унизил ирландского бойца Конора Макгрегора.

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