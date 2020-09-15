Ралли "Галиция": определился победитель гонки чемпионата Украины

В чемпионате Украины по ралли 12-13 сентября состоялся третий этап сезона, который принял Борислав Львовской области.

Победа в ралли "Галиция" в полноприводном классе 4WD Open досталась опытному Александру Салюку, который несмотря на длительный перерыв в выступлениях, был сильнее своих конкурентов. Даже проиграв первый воскресный спецучасток Антону Корзуну, Салюк не отдал первенство в заезде, пишет rally.in.ua.

Корзан в итоге финишировал вторым, а замкнул призовую тройку Денис Лохман.

Победа Салюка в "Ралли Галиции" фактически гарантировала ему общий триумф в чемпионате. В то же время, провозглашать его чемпионство рано, потому, что и сейчас не очень понятно, сколько еще соревнований состоится в этом году.

Если нас ожидает только один этап – Салюк уже абсолютно недостижим. Если два или более – теоретические шансы у соперников есть, но все они базируются на том, что фаворит в дальнейшем будет выступать крайне неудачно (то есть, по сути, не набирать очков).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний украинец Иван Пеклин выиграл гонку Формулы-4 во Франции.