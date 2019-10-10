"Не допустим!" Зеленский сделал резкое заявление о паралимпийском спорте в Украине

Президент Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона заявил, что не допустит ухудшения поддержки паралимпийского спорта в Украине.

Владимир Зеленский

"Не допустим. Я готов полностью поддерживать спортсменов-паралимпийцев в этом вопросе ", - цитирует главу государства Telegram-канал "Команда Зеленского".

Президент предложил встретиться с паралимпийцами, чтобы обсудить все проблемы.

На встрече с Валерием Сушкевичем Зеленский предложил открыть паралимпийские базы в Киевской области и Западной Украине.

"Мы признаем все победы, понимаем, как это сложно и какие вы молодцы", - резюмировал Владимир Зеленский.

Новости Зеленский установил мировой рекорд

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Татьяна Воротилина пробежала марафон в Киеве (Wizz Air Kyiv City Marathon) с протезом на ноге и установила рекорд нашей страны.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!