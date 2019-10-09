"Любовь к Путину": чемпионка мира, сбежавшая в РФ, рассказала об Украине

Известная волейболистка Наталия Гончарова, родившаяся в Украине и принявшая гражданство РФ, рассказала о том, как относятся на ее родине к тому, что она выступает за сборную России.

В интервью российским СМИ спортсменка сообщила, что никогда не чувствовала напряжения в общении с бывшими соотечественниками.

Наталия Гончарова Instagram

"Были ли у меня проблемы с тем, что играю за Россию? Ни разу, никогда проблем в Украине с этим не было. Причем мои родители живут в Ивано-Франковске, а там прямо настоящие националисты живут, есть памятник Бандере, которому они чуть ли не поклоняются. Но все знакомые и вообще люди негатива не выражали. Наоборот, с радостью смотрят игры, интересуются. Там в принципе никогда не было никакого напряжения. И не будет, если ты не начнешь кричать на улице про любовь к России и Путину", - сказала Гончарова, чьи слова цитирует "Спорт-Экспресс".

Спортсменка развеяла российские стереотипы и в отношении использования русского языка в Украине.

"Они (украинцы - Ред.) действительно не любят русских. Когда с ними начинаешь обсуждать именно политику и Россию, они высказывают свое мнение. Но, если ты по-русски на улице заговоришь — никто тебе плохого слова не скажет. Если, например, речь о Донбассе... У меня знакомые семьи там живут, пережили войну. Там и сейчас постоянно бои идут. Там ведь действительно есть проблемы", - добавила волейболистка.

Отметим, что Наталия Гончарова является чемпионкой мира 2010 года, а также двукратной чемпионкой Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский футболист пожаловался на "засилие украинского языка в Украине", вспомнив Зеленского с Порошенко.

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