"Пытаются впарить патриотизм": чемпион мира Павел Журавлев назвал украинских политиков негодяями

Максим Богданов Другие виды спорта 22:22, 19.05.2020 Обновлено: 22:33, 19.05.2020

Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев считает, что политики в Украине извратили понятие патриотизма.

Павел Журавлев
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"Я понимаю, что в войне ничего хорошего и геройского нет. Это грязь, это подлость, это предательство. Особенно такая война, которая идет сейчас. Тот, кто там побывал, об этом не хвастается. Я считаю, что в 21 веке политики, которые используют слово "патриот" и "патриотизм", – это изначально негодяи, которые хотят на ком-то нажиться. Патриотизм в том виде, в каком хотят нам его впарить, это обычная пропаганда, инструмент для управления людьми", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Кикбоксер в качестве живого примера привел себя.

"Если вот говорить обо мне. Сейчас я с вами разговариваю на русском языке. Получается, я не патриот? Хотя, возможно, я могу сделать для Украины больше добра, чем многие люди, которые говорят на украинском. В семье мы стараемся разговаривать на украинском, но это должно быть добровольно", - отметил крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев заявил, что в конфликте Александра Усика и Богдана Грицая он не поддерживает ни одну из сторон.

Кроме того, кикбоксер считает, что Усика и Ломаченко несправедливо внесли в "Миротворец".

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