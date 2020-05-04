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4 мая • обновлено в 23:25
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Пытались заразить: экс-чемпион UFC Люк Рокхолд рассказал, как отбивался от сумасшедшей

1.2т
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Люк Рокхолд столкнулся с агрессией неизвестной девушки во время выгула собаки.

35-летний американец прогуливался по Бульвару Санта-Моники, когда на него напала неизвестная, которую спортсмен охарактеризовал, как зомби.

Люк Рокхолд

Люк Рокхолд

MMA Fighting

"Я не знаю, что происходит сейчас, это дикие времена. Я и шел в нескольких милях от дома, прошел с собакой мимо одного парня и затем увидел девушку лет 30. Она была на скамейке на автобусной остановке и выглядела не очень. Бездомная вроде. Когда я подошел ближе, она напала на меня, как зомби. Это было дико. Последнее, что я ожидал. Я просто гулял и занимался своими делами со своей собакой. Не знаю под чем она была. Она плевалась в мою сторону. Пыталась напугать или заразить", – цитирует Рокхолда MMA Fighting.

Экс-чемпион отметил, что ему пришлось ударить нападавшую ногой. "Это было инстинктивно. Она упала на землю и буквально начала дрожать, как жареный вампир", – отметил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж, снимавший знаменитую красотку UFC Пейдж ВанЗант обнаженной, объяснил свой поступок.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
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