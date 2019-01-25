''Пытали отверткой'': в России чемпиона Европы по борьбе ограбили боец ММА и фигурист

Чемпион Европы в составе сборной СССР по вольной борьбе Юрий Воробьев стал жертвой ограбления. Спортсмена пытали в собственном доме бывший фигурист Сергей Карпов, а также боец ММА Умар Чокаев.

Накануне нового года Воробьев услышал шум на первом этаже дома и решил проверить. Внизу на него напали двое в масках, брызнув в глаза газовым балончиком, нанося тяжелые удары по голове. После того, как борец упал, ему на голову надели мешок и продолжали избивать. Спустя некоторое время Воробьев попытался воспользоваться моментом и дать отпор грабителям. Однако у одного из них была монтировка, которой он нанес борцу несколько сильных ударов, сообщает Комсомольская правда.

Юрий Воробьев www.hcmordovia.ru

"Пытали меня отверткой. Тыкали в бок, чтобы было невыносимо больно. Но самое интересное, что этот дом у меня как дача. Это по факту просто аквариум, где я иногда бываю. Я здесь вообще ничего не храню. Я им говорю, что хоть пытайте, хоть нет, сейфов вы все равно здесь никаких не найдете. Посоветовал им в банк сходить за кредитом", - вспоминает тот злосчастный вечер Воробьев.

В итоге Карпов и Чокаев "поживились" ключами от машины, драгоценностями, спортивными наградами, золотыми часами и телефоном, а связанного борца оставили истекать кровью. Заслуженный мастер спорта собрал все силы, нашел нож и спасся от веревок.

Умар Чокаев https://vk.com/berkyt_moscow

"Я вышел из дома весь в крови, пошел к соседу, а он у нас еще и сердечник. Думал, что увидит меня, и скорая понадобится уже ему. Ну а в больнице уже мне поставили кучу разных нехороших диагнозов: переломы, сотрясения, ушибы, порезы и прочее. Но как видите, сейчас остались только шрамы. Так что даже в свои 57 я еще держу удар", – пошутил Воробьев.

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