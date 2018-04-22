Пьяные похождения и эмиграция: первые украинские чемпионы Олимпиад

В 1994 году в норвежском Лиллехаммере и через два года в американском городе Атланта впервые на Олимпийских играх самостоятельной командой выступили украинские атлеты.

Главными спортивными героями нашей страны на заре её становления были олимпийские чемпионы Виктор Петренко, Оксана Баюл, Вячеслав Олейник, Владимир Кличко, Лилия Подкопаева, Екатерина Серебрянская, Тимур Таймазов, Инесса Кравец, Евгений Шарипов, Игорь Матвиенко и Евгений Браславец. Именно они добыли первые золотые награды Олимпиады в истории независимой Украины. Сейчас все они завершили свои славные спортивные карьеры. О некоторых из них мы и поговорим сегодня.

Одессит Виктор Петренко стал чемпионом Олимпийских игр в Альбервиле-1992, представляя тогда еще команду СНГ. Затем фигурист со своей стороны поспособствовал спортивному росту Оксаны Баюл, а после ее олимпийского триумфа в Лиллехаммере-1994 они вместе отправились за океан.

В США Виктор начал выступать в коммерческих турнирах, а затем, проявив недюжинные организаторские способности, стал самостоятельно продюсировать шоу на льду. Звезд мирового фигурного катания Петренко даже дважды привозил в Киев. Его шоу "Чемпионы на льду" в столичном Дворце спорта неизменно сопровождались аншлагами.

Уроженка Днепропетровска Оксана Баюл после своей выдающейся олимпийской победы в Норвегии в 1994 году (напомним, тогда украинка опередила враждовавших между собой американок Нэнси Кэригган и Тони Хардинг) по итогам года вошла в десятку популярнейших людей США. Но испытания славой и деньгами 17-летняя девушка не выдержала: огромное психологическое напряжение Баюл пыталась снимать при помощи алкоголя.

И понеслась по наклонной... Финалом пьяных похождений украинки стала автомобильная авария: Оксана вела машину в нетрезвом состоянии и врезалась в дерево. Тогда олимпийскую чемпионку от верной смерти спасли подушки безопасности ее "мерседеса" и суровый медицинский приговор: принудительное лечение в клинике для алкоголиков.

Нужно отдать должное Оксане, которая сумела справиться со своими проблемами. Украинка бросила пить и возобновила тренировки. Уже через несколько лет Баюл вновь стали приглашать на престижные шоу на льду. Стоит отметить, что Оксана, уже 24 года живущая за океаном, так и не захотела принимать американское гражданство, довольствуясь лишь видом на жительство в США. Несколько раз Баюл посещала Украину, хотела открыть в Днипре школу фигурного катания, но как-то не сложилось…

Новости Знаменитая украинская олимпийская чемпионка пожалела о запрете соревнований в России

На Олимпиаде в Атланте в 1996 году в турнире по греко-римской борьбе золотую медаль завоевал мариуполец Вячеслав Олейник. Он стал первым "летним" олимпийским чемпионом суверенной Украины. Завершив свою карьеру, Вячеслав перешел на тренерскую работу и возглавлял спортивный клуб "Азовмаш" в родном Мариуполе.

Олимпийская чемпионка Атланты по спортивной гимнастике, донетчанка Лилия Подкопаева ныне счастливая мама. Жаль только, что Подкопаева уже не организовывает масштабный международный фестиваль "Золотая Лилия", который с успехом проходил в Киеве много лет.

А олимпийская чемпионка 1996 года по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская основала свою школу гимнастики и вела на одном из отечественных телеканалов утреннюю программу "Гимнастика с Екатериной Серебрянской".

Победитель Атланты в турнире по тяжелой атлетике Тимур Таймазов покинул Украину и отправился в свою родную Осетию.

Отпраздновавшие олимпийскую победу днепропетровские яхтсмены Евгений Браславец и Игорь Матвиенко избрали разные дороги. Браславец уехал в Австралию, где сейчас работает тренером, а Матвиенко предпочел остаться в своем родном Днепропетровске.

А наш знаменитый гимнаст, олимпийский чемпион Барселоны 1992 года в составе команды СНГ и Атланты-1996 (уже в составе сборной Украины) Рустам Шарипов с 2000-го живет в США, где работает тренером в одном из местных университетов.

2024 – Париж, 2028 – Лос-Анджелес

На летней сессии МОК, проходившей в Лиме (Перу), членам Олимпийской комитета впервые не пришлось голосовать за выбор города-хозяина Игр, поскольку данные города были единственными кандидатами на проведение Олимпиады.

Столица Франции претендовала на право принять Игры уже трижды. И если бы очередная попытка оказалась неудачной и на этот раз, власти города точно бы отказались от этой мечты.

Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро стала для МОК фиаско. В борьбе за право принять Игры Рио победил очень внушительных соперников – Чикаго, Мадрид и Токио. Но за семь лет, прошедших с того момента, в стране сменилась власть и разгорелся кризис. Объекты строились с большим опозданием и не по изначальным планам. Форс-мажор, стремление сэкономить на всем в сочетании с бразильской безалаберностью привели к многочисленным казусам. Игры в Рио запомнятся цветущей водой в бассейне, вечной стройкой, вирусом Зика, плюс коррупционным скандалом вокруг выборов Рио, в котором оказались замешаны сразу несколько членов МОК.

Париж и Лос-Анджелес – крупные города, где большинство объектов уже построены, с огромным опытом проведения спортивных соревнований. Нет никаких сомнений, что там-то Олимпиады пройдут на самом высоком уровне. В МОК уверены, что и Олимпиада-2020 в Токио пройдет на высоком организационном уровне.

Ведь Япония уже имеет опыт проведения таких масштабных соревнований. Вспомним ОИ-1964, на которых блестяще выступили и представители Украины – пловчиха Галина Прозуменщикова, штангист Леонид Жаботинский, фехтовальщик Григорий Крисс, байдарочник Николай Чужиков, волейболист Юрий Венгеровский, гимнасты Лариса Латынина и Борис Шахлин вернулись в Украину с олимпийским "золотом".