Путина на Универсиаде затравили в сети

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонию открытия зимней Универсиады в Красноярске.

"Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Всем спортсменам и зрителям дни Универсиады запомнятся на всю жизнь, а в памяти останутся только радостные, добрые впечатления", - пафосно заявил глава РФ.

Такое лицемерие вызвало бурное возмущение в рунете, где местные любители спорта затравили своего президента.

"Он умрет? Хотелось бы еще пожить в нормальной стране", "Путину только и осталось, что открывать первенства водокачки, а потом с пафосом транслировать это по главному федеральному каналу", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин угодил в неприятную ситуацию во время встречи со спортсменами Универсиады в зале одной из аудиторий Сибирского федерального университета Красноярска.

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