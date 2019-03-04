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/Другие виды спорта

Путина на Универсиаде затравили в сети

8.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонию открытия зимней Универсиады в Красноярске.

"Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Всем спортсменам и зрителям дни Универсиады запомнятся на всю жизнь, а в памяти останутся только радостные, добрые впечатления", - пафосно заявил глава РФ.

Такое лицемерие вызвало бурное возмущение в рунете, где местные любители спорта затравили своего президента.

"Он умрет? Хотелось бы еще пожить в нормальной стране", "Путину только и осталось, что открывать первенства водокачки, а потом с пафосом транслировать это по главному федеральному каналу", - пишут юзеры.

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Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети
Путина на Универсиаде затравили в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин угодил в неприятную ситуацию во время встречи со спортсменами Универсиады в зале одной из аудиторий Сибирского федерального университета Красноярска.

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Читайте все новости по теме "Универсиада" на OBOZREVATEL.

Тема
Универсиада
Персона
Владимир Путин
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
2
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Трэш
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
На скриншоте .. "лузеры пыщуть."
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1
1
Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Из разных источников поступают сведения, что с начала этого месяца(февраля) СБУ совместно с МВД внедряет в состав территориальных избирательных комиссий всех уровней заранее подготовленных доверенных лиц, которые негласно будут контролировать "правильность" подсчёта голосов на избирательных участках. Будут организованы хорошо известные всем "карусели", вброс фальшивых бюллетеней от имени "мёртвых душ", простая "коррекция" результатов подсчёта - т.е. ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВАНИЯ! Желаемая цель - сделать "победителем" и оставить на НОВЫЙ СРОК Порошенко. Для этого в Украину прибыла многочисленная группа политтехнологов и чиновников из госдепа США, организовано щедрое финансирование силовых структур и нацистских организаций, которые, разумеется, будут осуществлять контроль над выборным процессом и прибегать к ЗАПУГИВАНИЮ и УСТРАНЕНИЮ тех украинских граждан, которые НЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА Порошенко и будут выступать против нынешней ПРЕСТУПНОЙ и АНТИНАРОДНОЙ власти.
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3
1
Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
минин евген,да это правда вот ссылка https://vimeo.com/240135018
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1
2
минин евген
минин евген
Файбер Моня, "В Омске школьницы жестоко изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.". Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета в Омской области. "По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети", – говорится в сообщении. Местные СМИ пишут, что злоумышленниц было три и все они являлись одноклассницами потерпевшей. По данным "Комсомольской правды", три школьницы пригласили четвертую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой. Происходящее снимали на видео. "Они били, бросали из угла в угол. Заставили раздеться и делать кое-что. Потом предложили идею с бутылкой. На возражения угрожали, что побьют", – рассказала подробности одноклассница подростков. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге врач изнасиловал несовершеннолетних девушек, пока они приходили в себя после наркоза.
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1
1
Федоров Федор
Федоров Федор
В заметке обоза мы просмотрели скриншоты очередного укроср@ча в интернете)
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2
1

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