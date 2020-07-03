Путин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Президент России Владимир Путин связался с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым из-за смерти отца.

Глава Кремля решил поддержать российского спортсмена и выразить ему свои соболезнования после того, как стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался днем 3 июля.

"Президент позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи со смертью его отца", – заявил "Комсомольской правде" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, 57-летний Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля с подозрением на пневмонию. Позже у него был диагностирован коронавирус, который поразил 75% легких тренера чемпиона UFC. Нурмагомедову-старшему была также сделана операция на сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что во время болезни Абдулманап Нурмагомедов перенес два инсульта и впал в кому. Он умер, не приходя в сознание.