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/Другие виды спорта

Путин назначил кикбоксера управлять российским регионом

1.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. О своем решении лидер РФ сообщил Хасикову в ходе рабочей встречи.

Бату Хасиков (справа)

Бату Хасиков (справа)

Бату Хасиков — российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. Ранее избирался депутатом парламента Калмыкии (2008-2012), также представлял республику в Совете Федерации (2012-2014). В 2017 году был назначен советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

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Персона
Владимир Путин
Тег
Новости России
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вованов вован
вованов вован
Не подскажите кем был Кличко до занятия должности главы столичного Киева. А так, Шварцнеггер вообще был порноактером.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Не, ну а чё! Охранники могут быть губернаторами, а у спортсменов что, мозгов меньше? Головы отбиты и у тех и у других!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Думаю, что в отличии от мэра одной "европейской" столицы он не будет призывать "готовиться к земле" или открывать туалеты ))
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