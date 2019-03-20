Путин назначил кикбоксера управлять российским регионом

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. О своем решении лидер РФ сообщил Хасикову в ходе рабочей встречи.

Бату Хасиков (справа)

Бату Хасиков — российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. Ранее избирался депутатом парламента Калмыкии (2008-2012), также представлял республику в Совете Федерации (2012-2014). В 2017 году был назначен советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

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