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"Путин х**ло": президента РФ на Европейских играх встречают оскорбительными баннерами

1.7тЧитать материал на украинском

В Минске накануне прилета президента России Владимира Путина неизвестные активисты вывесили оскорбительные баннеры в адрес главы РФ.

По пути следования Путина на церемонию закрытия II Европейских игр на мостах появились плакаты "Путин - х**ло" и "Смерть путинской банде".

"Путин х**ло": президента РФ на Европейских играх встречают оскорбительными баннерами
"Путин х**ло": президента РФ на Европейских играх встречают оскорбительными баннерами
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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне извращенный талисман сборной России на Еропейских играх вызвал в сети настоящую истерику.

Напомним, что в предпоследний день Евроигр Украина взяла "золото" в боксе, а также две медали в спортивной гимнастике.

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Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Персона
Владимир Путин
Место
БеларусьМинск
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