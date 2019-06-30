В Минске накануне прилета президента России Владимира Путина неизвестные активисты вывесили оскорбительные баннеры в адрес главы РФ.

По пути следования Путина на церемонию закрытия II Европейских игр на мостах появились плакаты "Путин - х**ло" и "Смерть путинской банде".

Новости Путин опозорился с нашумевшим спортивным событием

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне извращенный талисман сборной России на Еропейских играх вызвал в сети настоящую истерику.

Напомним, что в предпоследний день Евроигр Украина взяла "золото" в боксе, а также две медали в спортивной гимнастике.

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