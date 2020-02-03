Главная Новости
3 февраля • обновлено в 17:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Пусть свои считают": Хабиб дерзко ответил главе UFC

508
Читать материал на украинском

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил главе организации Дэйна Уайту, который после боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне оценил доходы россиянина от поединков.

"Они же активно работают над реваншем и используют все моменты, где, что и как сказать. Какие-то бои они месяц организовывают, но чтобы организовать наш реванш, они будут это делать за год. А что он сказал про деньги – пусть все лучше свои деньги считают", – цитирует слова Нурмагомедова агентство Sportbox.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Sportbox

Напомним, что следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона в рамках события UFC 249 в Бруклине, которое состоится 18 апреля.

Новости
Где смотреть Хабиб – Фергюсон: расписание трансляций UFC 249

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Хабиба Нурмагомедова Адбулманап усомнился в честности результата поединка между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги