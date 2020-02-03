"Пусть свои считают": Хабиб дерзко ответил главе UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил главе организации Дэйна Уайту, который после боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне оценил доходы россиянина от поединков.

"Они же активно работают над реваншем и используют все моменты, где, что и как сказать. Какие-то бои они месяц организовывают, но чтобы организовать наш реванш, они будут это делать за год. А что он сказал про деньги – пусть все лучше свои деньги считают", – цитирует слова Нурмагомедова агентство Sportbox.

Хабиб Нурмагомедов Sportbox

Напомним, что следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона в рамках события UFC 249 в Бруклине, которое состоится 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Хабиба Нурмагомедова Адбулманап усомнился в честности результата поединка между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

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