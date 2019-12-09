"Прятать допингиста": функционер из РФ сорвался из-за решения WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус резко отреагировал на отстранение РФ от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Функционер эмоционально рассказал о корнях допингового скандала, вспомнив ситуацию в легкой атлетике.

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"Мы работаем в национальных интересах. И если вы считаете, что прятать допингиста или проворачивать схемы – я сейчас имею в виду схемы в Чувашии, где прятали бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), когда шли все эти нарушения, – это защита национальных интересов, то давайте посмотрим на последствия. Посмотрите в каком состоянии находится легкая атлетика. Я не уверен, что она будет нами представлена на Олимпийских играх", – заявил Ганус в комментарии Life.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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