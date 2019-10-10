Прямой ногой в лицо: бразильский футболист совершил "худший фол века"

Нападающий бразильского мини-футбольного клуба "Коринтианас" Даниэль Баталья во время матча ударил игрока "Сан-Карлоса" Фернандиньо ногой в голову.

Во втором тайме форвард пошел в жесткий стык с соперником, в результате чего Фернандиньо потерял сознание. По информации The Sun, пострадавший игрок был доставлен в больницу, где пришел в себя. Баталью удалили до конца матча. Газета Marca назвала фол бразильца "худшим в XXI веке".

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На 70-й минуте бразильский футболист получил коленом в голову от Исмаили.

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