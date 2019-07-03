Грузинские спортсмены пострадали в Москве за акцию против оккупации России

Московский регбийный клуб "Слава" разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Во время одного из матчей спортсмены демонстративно закрыли глаза рукой. Этот жест используют в знак солидарности с протестующими в Грузии против оккупации России. После этого, как утверждает "Рустави-2", контракты с регбистами были расторгнуты.

Бродзели и Илуридзе вернутся в Грузию 4 июля, они планируют выступить с официальными заявлениями.

Илуридзе заявил On.ge, что матч, о котором идет речь, состоялся неделю назад. Он подтвердил, что после жеста их исключили из команды и чемпионата.

"Во время моего пребывания в России случилось много неприятных вещей в отношении моих людей, и я выразил поддержку", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

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