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11 декабря • обновлено в 15:40
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Протест против России: в США придумали оригинальный ход для Олимпиады

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Американские спортсмены планируют открытые протесты на решение WADA допустить атлетов из России до участия в Олимпиаде при каждом совместном попадании на подиум.

Как сообщает Daily Mail, несколько звезд американской команды провели встречу, на которой обсудили пути выражения своего недовольства по поводу слишком мягкого наказания для РФ. Ожидается, что американцы будут игнорировать выход на подиум вместе с российскими спортсменами или другим способом открыто показывать свое несогласие.

Американские спортсмены

Американские спортсмены

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Стоит отметить, что любое открытое выражение протеста или пропаганды на Олимпийских объектах запрещено Международным олимпийским комитетом (МОК). Таким образом, атлеты из США могут оказаться под угрозой санкций, если решатся на этот поступок.

Как сообщает OBOZREVATEL, российские боксеры устроили демарш из-за решения WADA по России.

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Тема
допинговый скандал
Место
США
Тег
WADA
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