"Просто оштрафуют": Хабиб призвал россиян к провокациям на Олимпиаде

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как российским спортсменам, которые хотят поехать на Олимпийские игры, стоит вести себя на пьедестале.

"Если кто-то хочет ехать на Олимпиаду, то пусть выиграет "золото" и поднимет на пьедестале флаг. Тебя просто оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России", – цитирует Нурмагомедова агентство allboxing.

Хабиб Нурмагомедов Sportbox

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Он также отметил, что с 2015 года прошел 41 проверку в Американском антидопинговом агентстве (USADA), и поделился своим мнением по поводу решения WADA.

"Я думаю, это упущение российских спортивных чиновников. Все далеко зашло. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады. Я считаю, что это абсурд. Человек с четырех лет занимается спортом, чтобы в 25-26 выиграть Игры, а тут вмешательство на политическом уровне мешает спортивной жизни", – добавил Хабиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поведении дагестанцев, живущих за пределами своей республики.

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