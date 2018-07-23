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Прокололся: 12-кратный призер Олимпиад дисквалифицирован

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Антидопинговое агентство США ( USADA) дисквалифицировало 12-кратного призера Олимпийский игр в плавании американца Райана Лохте на один год за нарушение антидопинговых правил. Лохте попал под подозрение за проведение внутривенной инъекции. Фото, на котором пловцу делают укол, американец выложил в мае , после чего USADA начало свое расследование. Как выяснили сотрудники агентства, пловец не принимал запрещенных препаратов, но антидопинговые правила не позволяют спортсменам делать внутривенных инъекций, кроме случаев госпитализации и специальных исключений.

Общий срок дисквалификации составил 14 месяцев начиная с мая. Спортсмен отстранен до июля 2019 года,сообщает Sport24.ru.

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Для Лохте эта дисквалификация стала второй с 2016 года. Ранее его отстраняли на 10 месяцев за ложную историю о вооруженном ограблении на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На прошлой неделе Лохте принимал участие в чемпионате США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черчесов психанул после вопроса о допинге в сборной России.

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Тема
допинговый скандал
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