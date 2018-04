Прохожий ущипнул тяжелоатлетку за попу и жестко пожалел об этом

Американская тяжелоатлетка Лиана Карр отомстила нерадивому ухажеру, который попытался к ней приставать во время прогулки по Дублину (Ирландия). Спортсменку ущепнул за попу прохожий, получив в ответ сильнейший удар в лицо.

Фото сбитых костяшек и рассказ о происшедшем Лиана выложили у себя в Twitter. Gо ее словам, она ударила человека впервые в жизни. Это был поступок, продиктованный эмоциями, и он потряс и расстроил ее саму.

"Я почувствовала, что мне грозит опасность, и чертовски разозлилась. Не уверена, что это была подходящая реакция, но тогда мне казалось, что это правильно. И мне очень повезло, что ситуация не обострилась", — написала она.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face 😳 pic.twitter.com/qJ82a3iimI