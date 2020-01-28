Прогноз на Олимпиаду-2020: названо количество медалей Украины

32-я по счету летняя Олимпиада в Токио – крупнейшее и самое ожидаемое спортивное событие 2020 года. Страна Восходящего Солнца во второй раз принимает всемирный спортивный форум.

Первые Игры здесь успешно прошли в 1964 году. Среди чемпионов XVIII Олимпиады были и представители Украины: Галина Прозуменщикова (плавание), Андрей Химич (гребля), Леонид Жаботинский (тяжелая атлетика), Григорий Крисс (фехтование), Николай Чужиков (гребля), Юрий Вентеровский (волейбол), Лариса Латынина (гимнастика), Борис Шахлин (гимнастика), Полина Астахова (гимнастика), Юрий Поярков (волейбол).

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56 лет назад в Токио медали оспаривали 5140 спортсменов из 94 стран хмира, а в программе Игр было 19 видов спорта. Было установлено 32 мировых и 81 олимпийский рекорд.

OBOZREVATEL будет широко знакомить вас с тем, как украинские спортсмены готовятся к Играм-2020, как к ним готовятся организаторы, об изменениях в олимпийской программе. Несколько видов спорта будут впервые проведены в рамках предстоящей Олимпиады – такое право имеет НОК страны-организатора. Так что на аренах Токио будет разыграно больше наград, чем четыре года тому назад в Рио-де-Жанейро.

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Американская аналитическая компания Gracenote представила прогноз на распределение медалей на Олимпиаде-2020. По мнению специалистов, общекомандный медальный зачет возглавит сборная США, заработав 124 награды. В топ-3 также попадут Китай с 84 медалями и Япония с 71 наградой. Украинской команде аналитики отводят 16-е место с 18 медалями в активе. Прогнозируется, что "сине-желтые" выиграют 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. К сравнению: на летних Олимпийских играх в 2016 году Украина заняла 31-е место среди всех команд.

Оправдаются ли прогнозы американских специалистов? Поживем-увидим. В столицу Японии съедутся атлеты из 205 стран мира, а это более 11 тысяч спортсменов. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на Олимпийском стадионе в Токио, трибуны которого вмещают 60 тысяч зрителей. Здесь же пройдут и соревнования легкоатлетов.

В программу соревнований добавили новые виды спорта: карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг. Они будут действовать только для Олимпиады в Токио. Также в уже имеющиеся олимпийские виды спорта добавлены новые дисциплины:

- в академической гребле добавлено соревнование среди распашных безрульных четверок (женщины);

- в баскетболе добавлена дисциплина 3х3 (мужчины и женщины);

- в велоспорте на треке добавлены соревнования в "мэдисоне" (мужчины и женщины), а также в дисциплине BMX (мужчины и женщины);

- в дзюдо добавлены командные соревнования;

- в легкой атлетике добавлена смешанная эстафета 4х100;

- в настольном теннисе добавлен турнир смешанных пар;

- в плавании добавлены дистанции 800 метров (мужчины) и 1500 метров (женщины), а также смешанная комбинированная эстафета 4х100;

- в стрельбу из лука добавлены смешанные командные соревнования;

- в триатлоне добавлены смешанные командные соревнования;

- в фехтовании добавлены соревнования в командной рапире (женщины) и командной сабле (мужчины);

Друзья, до следующей встречи на олимпийской волне OBOZREVATEL!

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