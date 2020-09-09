Призерка Олимпиады о происходящем в Беларуси: эти пытки невозможно забыть

Серебряная призерка соревнований по художественной гимнастике на Олимпиады-2012 Наталия Лещик призналась, что подписать открытое письмо с заявлением против насилия в Беларуси, ее вынудили события в стране.

25-летняя белоруска не смогла проигнорировать того, что случилось на улицах Минска.

"Невозможно молчать. Я буду говорить, даже если потеряю многое. Увиденное в августе... Мы увидели сейчас, что происходит на улицах, в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть. Не представляю, каково людям, которые стали жертвами. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этим. Все это не сказки и не фейки. У нас вообще в стране все очень боятся. Чаще всего высказываются те, кто вне страны", – рассказала Лещик в интервью sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

6 сентября, в Беларуси прошли новые массовые акции протеста против Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд.