Обладатель "бронзы" на Олимпийских играх 2012 года в марафоне Уилсон Кипсанг был арестован в кенийском городе Итен за нарушение комендантского часа.

Как сообщает издание Associated Press, он был в числе 20 человек, которые закрылись в баре и распивали алкогольные напитки. Запрет на выход из дома в Кении действует с 7 вечера до 5 утра.

Уилсон Кипсанг

Стоит отметить, что Кипсанг, который сейчас является работником полиции, был временно отстранен от соревнований по легкой атлетике в этом году из-за махинаций с допинг-пробами.

Итен является центром подготовки для многих кенийских атлетов. На прошлой неделе в этом же городе были арестованы 12 бегунов за нарушение запрета на проведение групповых тренировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Сербии пригрозил арестом футболисту мадридского "Реала" Луке Йовичу.

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