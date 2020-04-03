Главная Новости
3 апреля • обновлено в 16:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Призера Олимпиады-2012 Кипсанга арестовали за нарушение карантина: что произошло

672
Читать материал на украинском

Обладатель "бронзы" на Олимпийских играх 2012 года в марафоне Уилсон Кипсанг был арестован в кенийском городе Итен за нарушение комендантского часа.

Как сообщает издание Associated Press, он был в числе 20 человек, которые закрылись в баре и распивали алкогольные напитки. Запрет на выход из дома в Кении действует с 7 вечера до 5 утра.

Уилсон Кипсанг

Уилсон Кипсанг

Стоит отметить, что Кипсанг, который сейчас является работником полиции, был временно отстранен от соревнований по легкой атлетике в этом году из-за махинаций с допинг-пробами.

Итен является центром подготовки для многих кенийских атлетов. На прошлой неделе в этом же городе были арестованы 12 бегунов за нарушение запрета на проведение групповых тренировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Сербии пригрозил арестом футболисту мадридского "Реала" Луке Йовичу.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Кения
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
TyLoo
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку