Призер Олимпиады о наказании России: раньше защищал – повелся на нашу пропаганду

Бронзовый призер Олимпиады-2004 в дзюдо и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов признался, что купился на российскую пропаганду и не мог поверить в справедливое решение МОК отстранить Россию от крупных международных турниров.

Но все изменилось после того, как президент российского Олимпийского комитета Александр Жуков попросил прощения, тем самым признав, что "была какая-то химия, и грубо говоря, что-то химичили".

"Эта эпопея тянется очень давно, я в какой-то момент очень сильно защищал, был против этих решений, где-то повелся на поводу у нашей пропаганды, что это все происки спецслужб. Что какая-то химия, грубо говоря, что-то химичили. Понятно, что Родченков этим занимался, какое-то руководство было в курсе. После этого я понял, что мы действительно виноваты", – сказал Носов в эфире "Радио КП".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала катастрофой лишение России флага и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира в течение последующих двух лет.