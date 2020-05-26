Призер Олимпиады Илья Черноусов отказался выступать за Россию

Максим Богданов Другие виды спорта 19:01, 26.05.2020

Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Илья Черноусов

Переход 33-летнего лыжника был одобрен FIS на этой неделе. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.

В активе россиянина бронзовая медаль Игр 2014 года в Сочи на дистанции 50 километров. Также Черноусов становился третьим на чемпионате мира 2011 года в скиатлоне 15+15 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, талантливая левая полусредняя гандбольного клуба из Волгограда "Динамо-Синары" украинка Дарья Стаценко находится в стадии оформления российского гражданства.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

В МВД раскрыли детали изнасилования на Киевщине: копов "молниеносно" отправили в СИЗО

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

"Использовали схемы": подозреваемые в изнасиловании полицейские не проходили переаттестацию

Богдана захотели наказать за выходку в зоопарке Киева

ВСУ нанесли разгромный удар по "Л/ДНР": много раненых